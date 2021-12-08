Рынок акций РФ утром протестировал 3900п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме и итогах встречи глав РФ-США

Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост на итогах состоявшихся накануне переговоров президентов России и США и на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря снижению опасений негативного влияния штамма "омикрон" на мировую экономику. Индекс Мосбиржи на подъеме протестировал рубеж 3900 пунктов, но удержать его не смог, и откатился от внутридневного максимума на фоне снижающейся нефти и смешанной динамики европейских индексов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3884,5 пункта (+0,29%, на пике утреннего повышения индикатор локально превышал отметку 3915 пунктов), индекс РТС - 1658 пункта (+0,66%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,2%.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%, "префы" прибавили в цене 0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%, "префы" потеряли в цене 0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-0,5%).

Доллар США стоил 73,78 рубля (-0,28 рубля). Умеренное укрепление рубля к доллару способствует более активному росту индекса РТС по сравнению с индексом МосБиржи.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время разговора по видеоконференцсвязи во вторник обсудили тему стратегической стабильности, проблему кибератак, Иран, сообщил Белый дом. Байден заявил Путину об обеспокоенности Вашингтона и его союзников из-за размещения российских военных сил близ Украины. Также Белый дом отметил, что Байден предупредил Путина, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.

В свою очередь, пресс-служба президента РФ сообщила, что в ответ Путин "подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей". "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - говорится в сообщении.

Тема "Северного потока 2" и возможных американских санкций в отношении газопровода на переговорах президентов РФ и США не обсуждалась, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, на переговорах "пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивалась и энергетика тоже не затрагивалась".

В целом, итоги переговоров были восприняты рынками позитивно, поскольку они не привели к новому витку антироссийской санкционной риторики со стороны США.

Американские фондовые индексы накануне выросли на 1,4-3%, для индексов Nasdaq (+3%) и S&P 500 (+2,1%) подъем стал максимальным с начала марта благодаря снижению опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,45%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,25%, южнокорейский Kospi - на 0,34%), "плюсуют" также фьючерсы на американские индексы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,27%).

Вместе с тем на европейских фондовых площадках доминируют смешанные настроения - индексы FTSE и CAC40 растут на 0,2%, в то время как DAX и Euro Stoxx 50 снижаются на 0,1-0,2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $74,93 за баррель (-0,68% и +3,2% во вторник), январская цена WTI - $71,37 за баррель (-0,94% и +3,7% накануне).

Нефтяные трейдеры ждут публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США и продолжают следить за ситуацией с распространением нового варианта коронавируса "омикрон". Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 2,4 млн баррелей. Отчет Минэнерго США о запасах сырья на прошлой неделе выйдет в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают падения запасов нефти на 1,2 млн баррелей.

Как отмечает главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян, поддержку рынку акций РФ оказывает рост мировых индексов, снижение индекса страха VIX и подросшая накануне нефть (Brent торгуется вблизи отметки $75 за баррель). Однако инвесторов не столько волновала нефть или штамм "омикрон", сколько возможное "столкновение лбами" двух крупнейших ядерных держав - США и России. Маловероятно, что что-то реально изменилось после переговоров президентов США и России, принципиальная проблема Украины так и осталась проблемой, которая еще не раз будет способствовать появлению новых кризисных моментов. При этом руководство США по-прежнему рассматривает финансовую изоляцию России как надежный способ ее обуздать. Поэтому на некоторое время инвесторы выдохнули с облегчением и вспомнили, что далее по графику ралли "Санта-Клауса" и Новый год, полагает эксперт.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что "длинные" позиции по акциям пока можно держать. Позитивным фактором является сам факт переговоров США-РФ и намерение продолжить консультации по вопросам Украины и расширения НАТО к границам России. Кроме того, в проекте оборонного бюджета США нет санкций по "Северному потоку 2" и запрета на совершение сделок с российским госдолгом. Таким образом, политические риски немного ослабли, в связи с чем можно ждать осторожного возвращения нерезидентов и продолжения умеренного роста отечественного рынка акций.

Днем подъем рынка акций РФ может продолжиться, только по-прежнему стоит проявлять бдительность, поскольку американский рынок выглядит локально "перекупленным", а нефть Brent достигла первой цели роста $75-76 за баррель. Индекс МосБиржи в целом продолжает удерживаться выше отметки 3800 пунктов, от которой неоднократно происходил отскок вверх. Ближайшей целью роста индекса МосБиржи выступает район 4100 пунктов, но его достижение в ближайшее время маловероятно. Российский рынок по-прежнему выглядит очень слабо, поэтому делать новые среднесрочные покупки не рекомендуется, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в среду не исключено развитие сдержанно оптимистичных настроений на рынках. Однако на фоне отсутствия значимых экономических новостей рынки в дальнейшем могут перейти к боковому движению до публикации данных по потребительской инфляции в США, которая состоится в понедельник. На благоприятном внешнем фоне в среду индекс МосБиржи может продвинуться ближе к локальной цели 3950 пунктов, полагает аналитик.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 28,71 млрд рублей (из них 11,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,91 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").