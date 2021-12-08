BCS Express повысил прогнозную цену акций Spotify до $309

Аналитики BCS Express повысили прогнозную цену акций Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, с $303 до $309 за штуку на фоне повышения прогноза по рекламной выручке, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена.

"Последняя отчетность Spotify, по нашим оценкам, вышла нейтральной. Отметим сильные результаты по рекламной выручке компании, которая г/г выросла на 75% и составила 13% от общей выручки. В третьем квартале рекламная выручка за квартал впервые превысила 1 млрд евро. Рекламная выручка от подкастов увеличилась более чем на 30%. Напомним, что развитие подкастов ключевое в инвестиционном кейсе компании, так как EBITDA маржа по музыкальному бизнесу в долгосрочном периоде ограничена 10-12%, а развитие подкастов, на наш взгляд, позволит увеличить общую EBITDA маржу компании до 20%, - пишут эксперты. - В целом для развития музыкального направления потенциал тоже еще большой. На линейное радио все еще приходится 46% времени прослушивания музыки в США и 60% расходов рекламодателей в аудиорекламе. При этом США является одним из самых продвинутых рынков в плане перехода на стриминг. В других странах потенциал для развития стриминга еще больше".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.