.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Волатильность рубля останется повышенной в ближайшей перспективе - "Локо Инвест"
.
08 декабря 2021 года 11:39
Волатильность рубля останется повышенной в ближайшей перспективе - "Локо Инвест"
Волатильность рубля останется повышенной в ближайшей перспективе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рост рубля во вторник на 0,4% выглядел довольно умеренно на фоне других ЕМ валют, многие из которых укреплялись к доллару. Волатильность была повышенной благодаря санкционным заголовкам, которые вытеснили все другие новости. Это, с нашей точки зрения, могло усилить давление на курс рубля потоков со стороны розничных и корпоративных клиентов, которые, особо не разбираясь в тематике, могли предпочесть защитные стратегии покупки валюты", - пишет эксперт. Также Полевой отмечает, что переговоры Путина и Байдена оказались не такими долгими, как ожидалось, и, судя по имеющимся комментариям, прорывов не принесли. Обе стороны обозначили свои позиции. Политические аналитики способны сделать более явные выводы, но аналитик допускает, что Путин продолжит придерживаться тактики сохранения "напряженности" на западных рубежах, о чём он недавно заявлял, если Запад не смягчит свою "эскалационную" риторику и не прекратит распространять "страшилки" про российское вторжение. В таких условиях рубль, по мнению Полевого, может оставаться волатильным, но определенную поддержку ему будут оказывать экспортные продажи и предстоящие дивиденды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
08 декабря 2021 года 19:37
Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 8 декабря. Доллар продолжает слабеть, евро перешел к укреплению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.08 декабря 2021 года 19:30
Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ после утреннего роста на итогах состоявшихся накануне переговоров президентов России и США исчерпал оптимизм и к вечеру развернулся вниз на фоне забуксовавшей в росте Европы. Индекс Мосбиржи после локального взлета выше 3900 пунктов откатился в район 3770 пунктов, обновив минимум с конца июля во главе с бумагами банковского сектора из-за опасений антироссийских санкций в финансовой сфере. читать дальше
.08 декабря 2021 года 19:14
Москва. 8 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря ожиданиям снижения геополитических рисков после состоявшихся накануне переговоров президентов России и США; исключение оставили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. Пик повышения пришелся на первую половину дня, в то время как ближе к вечеру на рынке наметилась коррекция вслед за негативной динамикой мировых долговых рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 декабря 2021 года 19:12
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 9 декабря в фокусе будет макростатистика: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в ноябре (04:30 МСК); - торговый... читать дальше
.08 декабря 2021 года 19:05
"Финам" рекомендует покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 183,7 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 16,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы с оптимизмом смотрим на перспективы бизнеса... читать дальше
.08 декабря 2021 года 18:49
Средне- и долгосрочные ОФЗ инвесторам стоит покупать на падениях рынка, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции". "Ориентир ЦБ РФ по значению ставки на 2022г в октябре был резко повышен с 6-7% до 7,3-8,3%. При этом инфляционные ожидания ведомства на конец 2022г составляют 4-4,5%, поэтому... читать дальше
.08 декабря 2021 года 18:36
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Broadcom Inc. и "РусАла" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Broadcom представит финансовую отчетность в четверг, 9 декабря. Аналитики ожидают сильные результаты на фоне роста спроса со... читать дальше
.08 декабря 2021 года 18:16
Акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" представляют для инвесторов наибольший интерес среди бумаг российского нефтяного сектора, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "На текущий момент среди нефтяных компаний интереснее всего смотрятся акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", которые... читать дальше
.08 декабря 2021 года 17:47
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на уровне 87 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "ММК" во вторник провел "День инвестора", где были выделены две основные темы: политика ESG и перспективы капвложений. Наше мнение... читать дальше
.08 декабря 2021 года 17:25
Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3760-4050 пунктов до конца декабря текущего года, предполагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок в последние дни пытается учесть как улучшившийся внешний фон, так и выросшую геополитическую напряженность. В результате... читать дальше
.08 декабря 2021 года 17:02
Курс рубля к доллару может вернуться в диапазон 70-73 руб./$1 на горизонте 2022 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Риски ослабления рубля по-прежнему связаны лишь с геополитикой и/или ухудшением ситуации на глобальных рынках, поэтому, несмотря на текущую... читать дальше
.08 декабря 2021 года 16:38
ставка на быстрорастущего китайского интернет-ритейлера, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты отметили во время аудиоподкаста следующие катализаторы роста: - Проводимая антимонопольная политика правительства Китая будет способствовать росту доли рынка JD.com.... читать дальше
.08 декабря 2021 года 16:14
"Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $76 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал снижения 6,58% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Перспективы Consolidated Edison на текущий момент не выглядят... читать дальше
.08 декабря 2021 года 15:47
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают перспективы акций Apple Inc., их справедливая стоимость составляет $173 за штуку, говорится в обзоре. "Производство iPhone 13, по данным Nikkei, в сентябре и октябре текущего года оказалось на 20% ниже изначально запланированных объемов.... читать дальше
.08 декабря 2021 года 15:44
Москва. 8 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ и после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, прошедших накануне. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.