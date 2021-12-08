Волатильность рубля останется повышенной в ближайшей перспективе - "Локо Инвест"

Волатильность рубля останется повышенной в ближайшей перспективе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рост рубля во вторник на 0,4% выглядел довольно умеренно на фоне других ЕМ валют, многие из которых укреплялись к доллару. Волатильность была повышенной благодаря санкционным заголовкам, которые вытеснили все другие новости. Это, с нашей точки зрения, могло усилить давление на курс рубля потоков со стороны розничных и корпоративных клиентов, которые, особо не разбираясь в тематике, могли предпочесть защитные стратегии покупки валюты", - пишет эксперт.

Также Полевой отмечает, что переговоры Путина и Байдена оказались не такими долгими, как ожидалось, и, судя по имеющимся комментариям, прорывов не принесли. Обе стороны обозначили свои позиции. Политические аналитики способны сделать более явные выводы, но аналитик допускает, что Путин продолжит придерживаться тактики сохранения "напряженности" на западных рубежах, о чём он недавно заявлял, если Запад не смягчит свою "эскалационную" риторику и не прекратит распространять "страшилки" про российское вторжение. В таких условиях рубль, по мнению Полевого, может оставаться волатильным, но определенную поддержку ему будут оказывать экспортные продажи и предстоящие дивиденды.

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