Дивдоходность бумаг VEON за 2022г может составить около 8% - "Атон"

Дивидендная доходность бумаг телекоммуникационного холдинга VEON по итогам 2022 года может составить около 8%, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"VEON на проведенном "Дне инвестора" представила четкие цели по ускорению роста и повышению прибыльности, что должно добавить ей доверия со стороны инвесторов. Мы приветствуем новые цели эмитента, отмечая успехи группы в российском дивизионе, который вернулся к росту после длительного периода слабой динамики, а также значительную вовлеченность в процессы цифровизации на таких рынках, как Пакистан и Бангладеш. В нашем базовом сценарии предполагаем, что VEON может предложить дивидендную доходность около 8% за 2022 год. Точный коэффициент выплат исторически варьируется в зависимости от решения совета директоров, но должен составлять не менее 50% от величины FCF на собственный капитал", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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