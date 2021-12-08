Котировки акций Сбербанка начнут расти при снижении политических рисков - "Атон"

Котировки акций Сбербанка начнут расти как только политические риски ослабеют, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

Эксперты отмечают, что за ноябрь 2021г Сбербанк заработал 102 млрд руб. чистой прибыли (+30,2% г/г), чистый процентный доход вырос на 13.7% г/г до 141 млрд руб., операционные расходы выросли на 16,6% г/г. Чистая прибыль банка за 11М21 выросла на 59,6% г/г, до 1,1 трлн руб., чистый процентный доход укрепился на 12,1%, рентабельность капитала составила 25%, а соотношение затраты/доход - 28,7%.

"Сбербанк снова продемонстрировал хорошие результаты за месяц, хотя показатели несколько ниже по сравнению с предыдущими месяцами, - указывают аналитики "Атона". - Из ключевых моментов отметим снижение чистого процентного дохода за месяц из-за сокращения чистой процентной маржи на фоне роста стоимости фондирования, что соответствует нашим ожиданиям. Во вторник мы повысили целевую цену акций Сбербанка с 385 до 400 руб. за акцию с учетом хороших результатов и благоприятного прогноза на 2022 год, а также повысили рейтинг с "нейтрально" до "выше рынка". Акции скорректировались с максимумов и сейчас торгуются с мультипликаторами P/E 2022П 5,3x и P/TBV 2022П 1,1x - мы считаем это привлекательной оценкой. На наш взгляд, бумага пойдет в рост, как только политические риски ослабеют".

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