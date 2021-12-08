ПСБ сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку перспектив акций Сбербанка, прогнозная цена остается на уровне 397 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Сбербанк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и комиссионных доходов. По итогам года прибыль банка, вероятно, сможет достигнуть 1,3 трлн руб. При этом прибыль перекрывает отрицательную переоценку ценных бумаг в октябре на 15 млрд руб. (114 млрд руб. с начала года). Показатель чистой процентной маржи (NIM) Сбербанка все еще остается выше 5% благодаря существенной доли активов с плавающими ставками и сохранению базовых ставок по вкладам на относительно низком уровне. Так, чувствительность ЧПД Сбербанка к росту ставок на 100 б.п. составляет менее 1 млрд руб. Мы продолжаем позитивно смотреть на перспективы акций эмитента, сохраняем целевой уровень в 397 рублей за бумагу", - отмечают в ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.