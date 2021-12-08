Рубль будет торговаться в диапазоне 73,55-74,5 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,55-74,5 руб./$1 и на уровне 83,0-84,5 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

"Курс российского рубля во вторник, 7 декабря, вырос в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,06 руб. (-0,57 руб.), курс евро - 83,20 руб. (-0,48 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды снижается на 0,25% и составляет $75,25/барр. Разговор между российским и американским президентами, состоявшийся накануне вечером, поддержал позиции рубля, но в целом прошел спокойно и нейтрально. Сам факт диалога, безусловно, позитивен", - пишет аналитик.

Бадьянов отмечает, что на открытии торгов в среду, 8 декабря, российский рубль движется без единой динамики в парах с мировыми валютами. Эксперт полагает, что российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,55-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,0-84,5 руб. в паре с европейской валютой.

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