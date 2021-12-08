Доходности ОФЗ могут продолжить рост на торгах в среду - Sber CIB

Вероятно продолжение роста доходностей гособлигаций на торгах в среду, инвесторы будут отыгрывать геополитическую неопределённость и риск сохранения высокой недельной инфляции, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль в среду, по мнению экспертов инвестбанка, продолжит восстановление и достигнет уровня 73,5 руб./$1 или даже приблизится к 73 руб./$1.

Цена нефти марки Brent, скорее всего, стабилизируется в среду около отметки $75 за баррель, так как ожидается несколько пессимистичная статистика о товарных запасах нефти от Управления энергетической информации США, отмечают аналитики Sber CIB.

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