Вероятна консолидация котировок нефти на уровне $75/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, стабилизируются в среду на уровне $75 за баррель Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"После неплохого отскока накануне цены на нефть Brent стабилизируются около $75/барр. Ситуация с новым штаммом коронавируса продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, но пока ожидания скорее сдержанно оптимистичные, поскольку, по предварительным оценкам, он не вызывает рост числа госпитализаций. Статистика от API вышла неоднозначной: запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., тогда как запасы бензинов и дистиллятов выросли - на 3,7 и 1,2 млн барр. соответственно. В среду в фокусе статистика от Минэнерго США, более показательная с точки зрения ситуации со спросом. Тем не менее, мы особых сюрпризов не ожидаем, и в целом, учитывая сильное вчерашнее восстановление нефтяных котировок, полагаем, что Brent пока будет балансировать в районе $75/барр.", - пишет аналитик банка.

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