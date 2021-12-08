Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и комментарии главы ЕЦБ:

- В России выходит индекс потребительских цен за месяц и за неделю (19:00 МСК). Эта публикация может повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке.

- Ожидаются комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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