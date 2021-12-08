Рынок ОФЗ проведет торги среды, скорее всего, в боковом диапазоне - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в боковом диапазоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Для рынка ОФЗ в среду складывается противоречивый фон. Из позитивных факторов отметим повышение спроса на рисковые активы на глобальном рынке, нефть марки Brent торгуется выше $75 за баррель, рубль укрепляется. В то же время умеренное давление на рынок может оказать аукцион Минфина по размещению 10-летних ОФЗ на 30 млрд руб. Активность покупателей также могут сдержать ожидания публикации данных по инфляции. Ускорение темпов роста потребительских цен выше 8,1% будет выступать в пользу поднятия ставки ЦБР выше 8,5%, что еще не заложено в ценах коротких ОФЗ. Таким образом, в среду ожидаем боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций", - отмечает эксперт ПСБ.

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