Вероятно укрепление рубля на торгах в среду - ПСБ

Вероятно укрепление курса национальной валюты к доллару США в течение торговой сессии в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро среды создает благоприятный фон для укрепления рубля. Фьючерсы на глобальные фондовые рынки в основном торгуются в плюсе, фьючерсы на нефть находятся под слабым давлением, однако держатся выше отметки $75 за баррель. Если пара доллар/рубль сможет приблизиться в ходе торгов к отметке 73,5 руб./$1, возможен дальнейший выход к уровню 73 руб./$1. Отметим, что во второй половине дня выйдет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, что может повлиять на динамику нефтяных котировок и, соответственно, рубля", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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