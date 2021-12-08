Возможен умеренный рост фондового рынка РФ в среду - "Алор Брокер"

Возможен умеренный рост отечественного фондового рынка на торгах в среду, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Политические риски немного ослабли, в связи с чем можно ожидать осторожного возвращения нерезидентов и продолжения умеренного роста отечественного рынка акций. Внешний фон с утра тоже неплохой. С открытием европейских площадок и ростом ликвидности у нас подъем может продолжиться, только по-прежнему стоит проявлять бдительность, делать новые среднесрочные покупки не рекомендуем, - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - Инвесторам стоит обратить внимание на "Норникель". Хотя в последнее время потенциал роста цены бумаги сдулся, но в среду она может ускорить подъем, отыгрывая растущие более чем на процент платину и палладий. Сбербанк во вторник уверенно отчитался за 11 месяцев. С учетом сильного падения котировок акций эмитента в последние дни рост на 0,7% выглядит слабым, цене неплохо бы уйти к сопротивлению на уровне 320 рублей".

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