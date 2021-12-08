Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 в ближайшее время маловероятно - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля по отношению к доллару ниже уровня 73 руб./$1 в ближайшее время маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Курс рубля к доллару растет в среду утром на 0,5%, но принципиальная картина не меняется: валютная пара остается "зажата" в диапазоне 73-74,7 руб./$1. Сильного укрепления рубля на фоне снижения политических страхов не ждем, отметка 73 руб./$1 по паре доллар/рубль, скорее всего, устоит. Против рубля вновь играет ситуация на облигационном рынке, где возобновилась распродажа ОФЗ. Пока техническая картина по индексу Мосбиржи гособлигаций говорит о продолжении снижения индикатора", - пишет эксперт в комментарии.

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