Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти на позитивном внешнем фоне и итогах встречи президентов РФ и США

Москва. 8 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, так и итогам состоявшихся накануне переговоров президентов России и США; сдерживать активность покупателей будут корректирующиеся вниз цены на нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник, причем для индексов Nasdaq Composite и S&P 500 подъем стал максимальным с начала марта благодаря снижению опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику. В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств того, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы". Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 завершили торги в плюсе, рост возглавили акции технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 1,48%, китайский CSI 300 растет на 1,06%, гонконгский Hang Seng Index - на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,44%, южнокорейский Kospi - на 0,8%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует повышение на 0,42% к уровню закрытия предыдущего дня.

Вместе с тем цены на нефть слегка снижаются после заметного роста накануне, что будет несколько сдерживать рост российских акций, прежде всего нефтегазовых компаний. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:40 мск составила $75,17 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,81 за баррель, снизившись на 0,33% по отношению к закрытию 7 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,515 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,04 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 декабря практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 725,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,68%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,55%) и "Газпром БО-23" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,74%), "ТМК БО-07" (-0,25%) и "Европлан-001P-02" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 4 года на уровне 11,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,28% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет. Сбор заявок на облигации прошел 7 декабря. Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Ранее компания переносила книгу заявок с 25 ноября на первую половину декабря, тогда эмитент планировал размещать бонды в объеме "не менее 5 млрд рублей", но после снизил предполагаемый объем до "не более 5 млрд рублей", кроме того, повысил ориентир премии к ОФЗ на сроке 3,5 года до не более 350 базисных пунктов с 325 базисных пунктов. В итоге при открытии книги заявок объем был зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) завершило размещение облигаций 2-й серии объемом 2,92 млрд рублей, по итогам размещения ни одной ценной бумаги выпуска не размещено. Компания начала размещение выпуска бондов со сроком обращения около 12 лет 22 ноября и завершила 6 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания с 5-го по 12-й купонные периоды.

ПКБ ("Первое коллекторское бюро") 8 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом не более 1,5 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Ориентир ставки 1-го купона составляет 12,25-12,50% годовых, что соответствует доходность к погашению в диапазоне 12,82-13,10% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 7-16-го купонов. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 10 декабря.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 7-го купона облигаций 2-й серии на уровне 9,5% годовых. Банк разместил в декабре 2018 года облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей по закрытой подписке по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 7% годовых. Срок обращения выпуска - 6 лет, бумаги имеют 12 полугодовых купонов. Других выпусков банка в обращении нет.

ООО "Держава-платформа" продлило срок обращения облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей на 10 лет. Соответствующие изменения в условия выпуска зарегистрировала накануне "Московская биржа" (MOEX: MOEX). Новая дата погашения выпуска 5 мая 2033 года, первоначально дата погашения была установлена 18 мая 2023 года. Соответственно количество купонных периодов увеличивается с 9 до 29. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года был размещен в ноябре 2018 года по ставке 10% годовых. Ставка текущего купона - 7% годовых. Ближайшая оферта в мае 2022 года.

Ранее "Держава-платформа" провела собрание владельцев облигаций по всем выпускам, находящимся в обращении. На повестку дня собрания был вынесен вопрос "о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций". Владельцы облигаций выпуска БО-01Р-03 согласились на внесение изменений сразу, для владельцев серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 потребовалось провести дополнительные собрания.

Кроме того, "Держава-Платформа" 22 и 23 декабря проведет собрания владельцев облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 соответственно. Лица, имеющие право на участие в собрании владельцев облигаций серии БО-01Р-01, должны быть определены до 10 декабря, серии БО-01Р-02 - до 13 декабря. На повестку дня будут вынесены вопросы о согласии на внесение изменений в условия допвыпуска N1 биржевых облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей с погашением в феврале 2023 года и о согласии на внесение изменений в условия допвыпусков N1 и N2 биржевых облигаций серии БО-01Р-02 с погашением в мае 2023 года объемом по 500 млн рублей каждый.