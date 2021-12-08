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08 декабря 2021 года 09:24

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги во вторник рекордным ростом с марта

Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник. Фондовые индексы государств АТР в основном демонстрируют позитивную динамику в среду. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник, причем для индексов Nasdaq Composite и S&P 500 подъем стал максимальным с начала марта благодаря снижению опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств того, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

"Время покажет, не обгоняют ли инвесторы события, но после пары дней без негативных новостей об "омикроне" на рынок вновь вернулись любители покупать акции на спаде", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Элрам.

"С учетом обеспокоенности мировых лидеров и различных организаций в последние пару недель мне сложно рассматривать все недавние новости как позитивные, что повышает вероятность резких колебаний цен в обе стороны, - добавил он. - Возможно, мы наблюдаем "рождественское ралли", но путь предстоит непростой".

Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 завершили торги в плюсе, рост возглавили акции технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.

Акции нефтяных компаний закрылись ростом вслед за ценами на нефть. Бумаги Diamondback и Devon Energy (SPB: DVN) подорожали примерно на 6%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) - на 4%.

Цена бумаг Intel (SPB: INTC) выросла на 3,1% после сообщения Wall Street Journal о планах компании вывести на открытый рынок подразделение Mobileye, занимающееся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей.

Котировки других чипмейкеров также увеличились, в том числе Marvell и Nvidia (SPB: NVDA) примерно на 7%, а Micron (SPB: MU) - на 4% .

Акции Vir Biotechnology подскочили на 12% после того, как компания совместно с партнером GlaxoSmithKline сообщила о хороших результатах лабораторного тестирования своей терапии против нового штамма COVID-19.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc повысилась на 4,2%, несмотря на сообщения СМИ о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в отношении бизнеса компании, связанного с солнечными панелями. За предыдущие четыре сессии бумаги компании рухнули на 11,9%.

Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подешевели на 0,2% на новости, что гендиректор американской авиакомпании Дуг Паркер уйдет в отставку 31 марта 2022 года. После отставки он сохранит пост председателя совета директоров, а новым главой станет президент компании Роберт Айсом.

Котировки Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. выросли на 2,9% и 1,6% соответственно благодаря улучшению оценок этих бумаг аналитиками Morgan Stanley (SPB: MS). Акции самого Morgan Stanley прибавили 3,6%.

Рыночная стоимость AutoZone (SPB: AZO) подскочила на 7,6%. Американская сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров отчиталась о росте чистой прибыли в минувшем квартале на четверть.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 493,52 пункта (1,4%) и составил 35720,55 пункта. За последние две сессии индикатор прибавил свыше 1100 пунктов.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 2,07%, рекордными темпами с 1 марта, и достигло отметки 4686,83 пункта, остановившись в 1% от исторического максимума.

Nasdaq Composite по итогам торгов взлетел на 3%, максимально с 9 марта, составив 15686,92 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику вслед за уверенным ростом американского рынка акций днем ранее благодаря снижению опасений относительно негативного влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличился на 1,2% - до максимума за три недели.

В число лидеров повышения котировок входят акции Chugai Pharmaceutical Co. (+6,5%), Nintendo Co. (+3,5%) и Fanuc Corp. (+3,4%). Также растет стоимость производителя потребительской электроники Sony (+2%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,2%).

Между тем дешевеют бумаги автопроизводителей Toyota Motor (-1,5%) и Nissan Motor (-0,3%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,8%).

ВВП Японии в третьем квартале уменьшился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Ранее снижение оценивалось в 0,8%. Аналитики не прогнозировали пересмотр показателя, сообщает Trading Economics. Экономика страны в июле-сентябре уменьшилась на 3,6% в пересчете на годовые темпы против ранее заявленного снижения на 3%. Эксперты ожидали пересмотра до 3,1%.

Ухудшение ситуации в экономике обусловлено новой волной заболеваемости COVID-19 и сохраняющимися перебоями в цепочках поставок. Однако аналитики ожидают улучшения в текущем квартале благодаря восстановлению экономической активности на фоне снижения числа заболеваний. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время парламент страны одобрит пакет стимулирующих мер рекордным объемом 56 трлн иен ($490 млрд).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК вырос на 0,9%, приблизившись к максимальной отметке за последние одиннадцать недель. Между тем гонконгский Hang Seng снизился менее чем на 0,1%.

На торгах в Гонконге дорожают акции производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. (+4,4%), оператора казино Sands China Ltd (+3,2%), Sino Biopharmaceutical Ltd (+2%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products (+2%). Помимо этого поднимается стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (+0,6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+1,3%).

Наиболее существенно снижаются котировки бумаг интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd (-5,4%), девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (-2,8%), интернет-компании Netease Inc. (-2,1%), а также представителей финансовой отрасли Industrial & Commercial Bank of China (-1,8%) и China Construction Bank (-1,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК увеличился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,3% - это самый значительный прирост с начала октября.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals Group Ltd. - на 3,3%. Причиной этого является повышение стоимости железной руды.

Вслед за ростом цен на нефть поднимается стоимость нефтепроизводителей, включая Santos Ltd (+2,3%) и Oil Search (+2,2%).

Цена бумаг Zip Co., предоставляющей услуги по кредитованию населения, подскочила на 11%, став лидером роста среди компонентов S&P/ASX 200. Аналитики UBS улучшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня".

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду после повышения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры ждут публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США и продолжают следить за ситуацией с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК составляет $75,22 за баррель, что на $0,22 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,36 (3,23%) - до $75,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,79 за баррель, что на $0,26 (0,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,56 (3,7%) и составила $72,05 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 18:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают падения запасов на 1,2 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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