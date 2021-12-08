Потенциал роста цены нефти пока ограничен уровнями $76-77,5/барр. - BCS Express

Потенциал восстановления цены нефти марки Brent в настоящее время ограничен уровнями $76-77,5 за баррель, считают аналитики BCS Express.

Рынок нефти во вторник продолжал восстанавливать утраченные на прошлой неделе позиции, констатируют эксперты. Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили еще 3% и вернулись выше $75 за баррель.

"Потенциал для восстановления еще есть, но он ограничен зоной сопротивления $76-77,5 за баррель. С учетом сохраняющихся рисков и перспективы профицита в 2022 году желающих покупать по более высоким ценам может быть недостаточно, чтобы вернуть котировки выше $80 за баррель. По крайней мере такие уровни не выглядят устойчивыми", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также эксперты обращают внимание, что в конце текущей недели ожидается возобновление переговоров между США и Ираном по ядерной сделке, в результате которых Иран может избавиться от санкций в отношении нефтегазового экспорта и получить возможность нарастить добычу на 1 млн б/с. "Несмотря на то, что Иран входит в картель ОПЕК, он свободен от ограничений по сделке ОПЕК+ и может увеличивать добычу по своему усмотрению. Ключевым сдерживающим фактором сейчас является отсутствие рынков сбыта из-за санкций США. Новое правительство Ирана, пришедшее к власти в III квартале, придерживается жесткой дипломатической линии по отношению к США и предъявляет достаточно амбициозные требования в ходе переговоров. Это может отсрочить достижение компромисса и рост иранской добычи. Рынок будет с интересом следить за очередным раундом переговоров", - отмечают в инвесткомпании.

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