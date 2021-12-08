Общий взгляд на ближайшую перспективу рынка акций РФ в основном нейтральный - BCS Express

Общий взгляд на ближайшую перспективу российского рынка акций в основном нейтральный, при этом сохраняется пространство для роста в ряде "голубых фишек", говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Сейчас не наблюдается поводов для увеличения геополитического дисконта в цене российских активов. В ближайшие недели эта тема может отойти на второй план, а центральными "поводырями" нашего рынка станут динамика сырьевых товаров и сантимент на других развивающихся площадках, - пишет аналитик инвесткомпании. - Длинные позиции в акциях и облигациях можно удерживать. Причин для резкого ослабления рубля также не просматривается, если только не возобновится активная фаза снижения цен на нефть. Но в условиях снижения опасений по поводу новых штаммов вариант повторного падения цены нефти марки Brent ниже $70 за баррель пока не на повестке. Общий взгляд на ближайшую перспективу в основном нейтральный, но пространство для роста в ряде "голубых фишек" все-таки сохраняется. В первую очередь это касается нефтегазового сектора".

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