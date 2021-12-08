Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 8 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,94-73,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,975 руб./$1 (-8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,5 руб./EUR1 (+30 коп. к закрытию вторника). Умеренное снижение курса рубля к европейской валюте обусловлено ее нерыночным скачком вниз в последние минуты торгов вторник. Без его учета динамика евро так же, как и доллара, на старте торгов незначительная. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,83 коп. к уровню закрытия 7 декабря, до 78,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,49 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,14 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 8 декабря обусловлены неоднозначными внешними сигналами. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают позитивные настроения инвесторов на мировом рынке, с другой - давление проявляется в снижении нефтяных котировок. Положительным сигналом для рубля также является относительное снижение геополитической напряженности по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $75,22 за баррель, что на 0,29% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,83 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие рынка 7 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,51%, китайский CSI 300 - на 1,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднимается на 0,41%.

Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник. Положительная динамика обусловлена снижением опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств того, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

При этом часть аналитиков считает, что инвесторы опережают события, и не исключает новых колебаний цен акций как в одну, так и другую сторону.