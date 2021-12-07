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07 декабря 2021 года 19:45

Рубль перешел к росту во вторник вечером, позитивно отреагировав на начавшиеся переговоры Путина и Байдена

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль перешел к росту по отношению к бивалютной корзине, позитивно отреагировав на начавшиеся в 18:00 мск переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 74,03 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,2425 руб./EUR1, подешевев на 62,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 43,6 копейки - до 78,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль, демонстрировавший в середине дня боковую динамику по отношению к бивалютной корзине в ожидании переговоров Путина и Байдена, перешел к умеренному росту, как только встреча двух президентов в формате видеоконференции началась. При этом нацвалюта ранее спокойно отреагировала на целый ряд статей в западных СМИ, которые нагнетали обстановку санкционной риторикой перед онлайн встречей президентов России и США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что разговор, скорее всего, будет достаточно продолжительным. Также Песков сообщил, что в ходе переговоров будет обсуждаться тема "красных линий", которые Москва четко очертила. "Россия не собирается ни на кого нападать, но у нас есть свои озабоченности и свои "красные линии". Об этом четко говорил президент (Путин)", - напомнил Песков. "Президент Байден уже ответил, что он не собирается признавать каких-то "красных линий", эта тема, в том числе, будет обсуждаться (в ходе предстоящих переговоров)", - отметил Песков.

Как передало утром во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину. Источники агентства утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность РФ конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Кроме того, как сообщало Bloomberg, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

Кроме того, накануне CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT. По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. "Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их проездок за границу, а возможно - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - пишет CNN.

В пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Между тем, глобальные инвесторы во вторник демонстрируют позитив и улучшение отношения к рисковым активам на фоне снижения опасений степени негативного влияния штамма "омикрон" на мировую экономику. Данные из ЮАР, где был выявлен этот штамм, не показывают роста числа госпитализаций. Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы. Ученые и разработчики вакцин по-прежнему изучают характеристики нового штамма и эффективность существующих вакцин против него.

Производительность труда в США в третьем квартале упала на 5,2%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны, опубликованные во вторник. Это максимальное сокращение показателя со второго квартала 1960 года. Между тем стоимость рабочей силы в США в июле-сентябре увеличилась на 9,6%. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 4,9% и повышения второго на 8,3%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные указывали на сокращение на 5% и рост на 8,3% соответственно.

Цены на нефть продолжают уверенно расти вечером 7 декабря на сигналах о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является не столь опасным, как ожидали многие. Тем не менее, многие страны уже ввели ограничения, в частности на полеты по ряду направлений, что, вероятно, все же ограничит спрос на авиационное топливо, хотя последствия могут быть менее серьезными, чем ожидалось ранее. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник выросла на 3,83% - до $75,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась почти на 4,4% - до $72,54 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль во вторник продолжает находиться в ожидании итогов переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. "Наблюдалась легкая просадка в ОФЗ. При этом ничего катастрофического на рынке не происходило, даже несмотря на сообщения ряда СМИ о возможных новых санкциях. Если переговоры пройдут в ключе июньской встречи, то можно ожидать прихода на рынок некоторого позитива", - считает Голубов.

"В начале торгов рубль укреплялся благодаря поступательному росту мировых рынков и нефти. Позитивом выступали признаки того, что новый штамм коронавируса не приводит к тяжелому заболеванию у большинства пациентов, как опасались многие. Это снизило угрозу возвращения ограничений, которые бы затормозили экономический рост. Хотя глобальные площадки и котировки нефти продолжили повышаться, после открытия основных торгов рубль несколько сдал позиции. Давление на него оказал геополитический фактор. В западных СМИ появились очередные антироссийские публикации, что нагнетало обстановку перед сегодняшними онлайн-переговорами президентов России и США. Если их итоги будут обнадеживающими в плане возможного улучшения геополитической обстановки, это приведет к быстрому восстановлению рублевых активов", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 декабря на 47,5 копейки, до 74,1399 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,76 копейки, до 84,7114 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 58,86 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,3048 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 51,14 копейки и составил 74,3357 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 949,512 млн, из которых $896,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 52,721 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 58,75 копейки, до 83,7847 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 37,47 копейки и составил 83,77 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR588,578 млн, из которых EUR170,801 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR417,777 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 7,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 7,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 ноября, банки разместили 1 трлн 860 млрд рублей (при лимите 1 трлн 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 881,5 млрд рублей) также в среднем по ставке 7,46% годовых.

Банк России 7 декабря также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 996,1 млрд рублей (при лимите 1,1 трлн рублей и спросе 996,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, понизилась на 1 б.п. - до 8,52% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 4 б.п., поднявшись до 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 9,24% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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