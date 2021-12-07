Рынок акций РФ к вечеру ускорил рост вслед за нефтью на ожиданиях итогов встречи глав США-РФ

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ к вечеру во вторник ускорил подъем вслед за раллировавшей нефтью (Brent превысила $76 за баррель) и ростом внешних фондовых площадок в ожидании итогов начавшейся онлайн встречей президентов США и России; индекс Мосбиржи превысил 3870 пунктов, лидировали в росте акции "Русала" и расписки Ozon.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3873,2 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1647,14 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,4%.

Доллар просел до 74,07 рубля (-0,24 рубля).

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена проводятся в очень сложный период, но прорывов от них ждать не следует, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, недавние заявления американской стороны о возможном введении новых санкций в отношении РФ не повлияли на настрой Путина в преддверии переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник, что Путин на встрече с Байденом заявит о необходимости заставить Киев выполнять минские договоренности, так как Киев никого, кроме США, слушать не собирается.

Подорожали акции "Русала" (+5,6%), расписки OZON (+4,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Московской Биржи" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +1,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в ноябре получил 101,62 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 78,03 млрд руб. годом ранее и 109,22 млрд руб. в октябре, сообщил банк. В период с января по ноябрь Сбербанк получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 719,08 млрд руб. годом ранее.

Позитивной новостью для акций "ЛУКОЙЛа" стало возобновление выкупа своих бумаг компанией (buyback) после длительного перерыва. Согласно ее сообщению, с 26 ноября по 1 декабря было выкуплено 464,95 тыс. акций (0,07% уставного капитала) и 393,441 тыс. ADR (0,06% от УК); акции приобретались по средней цене в 6528,72 руб. за штуку, ADR - по $87,38 за штуку. В последний раз компания выкупала собственные акции в рамках программы buyback в июне 2019 года.

Подешевели расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-5,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций подрос, несмотря на сохранение геополитической напряженности. Поводами для покупок выступили улучшившиеся внешние настроения и повышение цен на нефть. Информация о том, что "омикрон"-штамм коронавируса более смертоносен, чем другие разновидности патогена, не подтверждается. На этом фоне нефть нацелилась на ценовой рубеж $75 за баррель Brent, причем подъем сдерживался укреплением доллара.

В среду рынок акций РФ будет отыгрывать итоги переговоров президентов РФ и США. Если сторонам удастся найти точки соприкосновения, хотя бы по части вопросов, рублевые активы получат стимул для укрепления. В глобальном разрезе в фокусе внимания останутся риски пандемии, угроза дефолтов в строительном секторе КНР, сигналы мировых ЦБ и макростатистика. Председатель ЕЦБ Лагард в среду выступит с речью. Цены на нефть могут испытывать волатильность в свете выхода данных по запасам сырья в США от API и EIA. Также инвесторы обратят внимание на краткосрочный прогноз EIA ситуации на рынках энергоносителей, первую оценку ВВП Японии за III квартал, число открытых вакансий на рынке труда США за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь. Индекс МосБиржи 8 декабря будет двигаться в пределах 3785-3900 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечают инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции", рынок акций РФ во вторник торговался в "зеленой" зоне, отыгрывая потери начала недели. Наряду с обнадеживающими новостями о том, что новый штамм "омикрон" не вызывает тяжелых последствий, поддержку российскому рынку вечером оказала ускорившая рост нефть (Brent пробила уровень $76 за баррель). Лучше рынка выглядели акции нефтегазового, потребительского и металлургического секторов. Вмести с ними наилучшую динамику котировок показали расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,5%) на фоне снижения опасений относительно введения новых ограничительных мер, которые могли бы привести к замедлению деловой активности.

Руководитель отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик также отмечает, что на мировых площадках преобладают позитивные настроения, паника вокруг опасности нового штамма "омикрон" ослабла, угрозы новых локдаунов пока нет, что способствовало росту нефти Brent. Краткосрочный ориентир для Brent - $73-76 за баррель. Давление на рубль может оказать возможное намерение западных стран ввести антироссийские меры против крупнейших банков. Но рубль может укрепиться и уйти под отметку 74 руб./$1 в случае, если по итогам переговоров Путина и Байдена геополитическая напряженность не усилится. В случае ухудшения геополитического фактора, рубль может достигнуть 75 руб./$1.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки TCS Group после попыток отскока вернулись к нисходящей динамике вместе с другими представителями сектора. Давление на банковскую отрасль оказывают риски введения возможных санкций, касающихся финансовой системы, а также возможная приостановка цикла повышения процентной ставки ЦБ РФ после декабрьского заседания.

"Русал" во вторник вырос на фоне повышения цен на алюминий, а также в преддверии рассмотрения 14 декабря вопроса о созыве внеочередного собрания акционеров для обсуждения дивидендов за 9 месяцев текущего года по требованию Sual.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс МосБиржи за последний месяц больше подвержен изменению риск-премии России, которая выглядит необоснованно завышенной. В среду индекс МосБиржи может продолжить рост выше уровня 3900 пунктов.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, основной новостью дня стало сообщение агентства Bloomberg о том, что в США в рамках возможных новых санкций в адрес России обсуждают запрет на конвертацию рубля к доллару, евро и британскому фунту вместе с отключением от системы SWIFT. Такое событие представляется маловероятным, поскольку запрет на конвертацию рубля к данным валютам не мешает конвертировать рубль, например, в китайский юань, а юань в нужную валюту. С 2015 года в Китае создана альтернативная SWIFT система расчетов - CIPS. Что также делает возможное отключение России от SWIFT не критичным. Поскольку данные новости появились перед переговорами президентов России и США, они были восприняты, скорее, как угроза на случай, если переговоры зайдут в тупик.

Разговоры о возможном отключении России от SWIFT ведутся с 2014 года, и банковская система России смогла к такому варианту развития событий подготовиться. Тем не менее, в случае такого двойного санкционного удара паника на финансовом рынке неизбежна. Это спровоцирует временный уход иностранцев с российских бирж и падение котировок акций. При этом иностранные держатели российских корпоративных евробондов от этих санкций, судя по всему, не пострадают, поскольку евробонды выпускаются за пределами РФ. В результате таких санкций может создаться уникальная ситуация, когда акции российских корпораций упадут в цене, при том, что их бизнес в реальности почти не пострадает. Если такое маловероятное событие случится, это откроет возможность для долгосрочных инвесторов. Но более вероятно, что после переговоров президентов подобная негативная новостная повестка спадет. Одним из вариантов страховки от худшего сценария может быть покупка физического золота на "Московской бирже" (оно торгуется за рубли на бирже и при этом имеет международную оценку в валюте), считает Тузов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,4-2,8%) и США (индексы прибавляют 1,5-3%).

Оптимизм в инвесторов вселили сообщения из Южной Африки, в которой впервые обнаружили новый штамм COVID-19 "омикрон", о том, что госпитали и больницы в стране остаются незаполненными.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта".

На нефтяном рынке во вторник вечером цены ускорили рост. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,16 за баррель (+4,2% и +4,6% накануне), январская цена WTI - $72,85 за баррель (+4,8% и +4,9% в понедельник).

Тем временем, в США 6 декабря был завершен прием заявок на участие в аукционах по продаже нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в декабре. Минэнерго не объявит итоги аукционов ранее 14 декабря, однако, по данным агентства Bloomberg, участие в них приняли, по крайней мере, две зарубежные нефтеперерабатывающие компании.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+25,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+20,9% и +10,8% "префы"), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+12,6%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,2%), ПАО "СПБ Биржа" (+5,9%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,4%), бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,3%).

Выпуск грузовиков на мощностях "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,9%) за 11 месяцев 2021 года вырос на 20,6%, до 39,658 тыс. штук, сообщила компания. В ноябре было выпущено 4,125 тыс. машкомплектов (+24,7% г/г).

Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-8,2%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,353 млрд рублей (из них 41,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,1 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").