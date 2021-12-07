Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 8 декабря в фокусе будут:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11:15 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК).

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