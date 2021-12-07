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07 декабря 2021 года 18:57

Цены евробондов РФ во вторник снизились на фоне геополитической напряженности в ожидании переговоров Путина и Байдена

Москва. 7 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь немного опустились в цене из-за падения спроса инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 9 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 114,22% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (рост на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 10 базисных пунктов и составила 104,06% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 0,815% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 106,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 20 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,7% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 3,41% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 36 базисных пунктов, опустившись до 132,52% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,395% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 30 пунктов, до 110,16% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисного пункта, до 2,34% годовых), с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 105,88% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 1,495% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 51 базисный пункт, подешевев до 129,23% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,51% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 16 базисных пунктов, до 108,97% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 2,505% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации умеренно снизились в цене, отыгрывая рост геополитических рисков, который был спровоцирован рядом публикаций в западных СМИ на санкционную тематику. В результате доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 4 базисных пункта, до 2,62% годовых; процентные ставки самого "длинного" выпуска российских облигаций с погашением в 2047 году выросли почти на 3 базисных пункта по отношению к закрытию понедельника. При этом динамика наших бумаг несколько выбивалась из общемировой динамики облигаций развивающихся стран, которые во вторник в основном выросли в цене на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. В свою очередь, рост "аппетита" к риску стал следствием ослабления опасений негативного влияния на мировую экономику нового штамма коронавируса "омикрон". На этом фоне произошло падение интереса участников рынка к "защитным" активам, что вызвало умеренную просадку котировок как американских, так и европейских гособлигаций. И это оказывало дополнительное давление на отечественные евробонды", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину. Источники агентства утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность РФ конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Кроме того, как сообщает Bloomberg, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

Накануне CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT. По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. "Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их поездок за границу, а возможно - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - пишет CNN.


Опубликовано: /Финмаркет/
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