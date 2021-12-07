"Финам" рекомендует держать акции ETF SPY с целью $501

"Финам" рекомендует держать акции ETF SPY на S&P 500 с целевой ценой $501 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с оптимизмом смотрим на экономику и рынок акций США в 2022г, - пишет эксперт Наталия Малых. - Экономика проявила хорошую устойчивость к энергокризису и новым штаммам, а компании смогли увеличить маржу прибыли в условиях высокой инфляции и нарастить выплаты акционерам до рекордных значений в III квартале. Стимулирующая фискальная и монетарная политика создают хороший базис для повышения корпоративных прибылей. Дальнейший рост прибыли, ликвидность на балансе и переоткрытие экономики должны придать уверенности эмитентам в повышении дивидендов. Рекомендуем долгосрочным инвесторам оставаться "в рынке" и открывать позиции на просадках".

Аналитик отмечает, что около 30% фонда приходится на ИТ-сектор, который является историей роста и прорывов. Сектор стал бенефициаром пандемии на фоне роста спроса на услуги и технологии для работы в удаленном режиме. Его прибыль по итогам года может превысить уровень доковидного 2019г почти на 70%, и Малых ожидает, что сектор продолжит расти быстрее ВВП за счет модернизации инфраструктуры, цифровизации, спроса на кибербезопасность.

"Экономика США продолжит рост в 2022г, избежав стагфляции, - полагает аналитик "Финама". - Энергокризис не оказал сильного эффекта, промышленность и сфера услуг чувствуют себя хорошо. Потребительский сектор, который формирует 70% ВВП, получит приток туристического трафика после возобновления трансатлантических полетов с ноября. Снижение безработицы и высокая норма сбережений также поддерживают аппетит американцев к тратам. Монетарная политика даже после сворачивания QE будет оставаться мягкой долгое время".

Более того, экономика США получит свежие бюджетные вливания со следующего года от инфраструктурного плана Байдена. Китай и Япония также хотят запустить стимулирующие программы для укрепления роста, что должно поддержать глобальный спрос.

"Оценка по модели дисконтированных денежных потоков (DCF) предполагает потенциал S&P 500 на уровне 11% до конца 2022г и выход на новый рекордный уровень 5015 пунктов, - указывает Малых. - Мы рекомендуем долгосрочным инвесторам оставаться "в рынке" акций и формировать новые длинные позиции на просадках. В условиях высокой инфляции мало альтернатив акциям, которые все еще могут предложить положительную реальную доходность в следующем году, в отличие от облигаций. Сами американские компании хорошо справляются в условиях повышенной инфляции, по факту многие могут переложить возросшие издержки на покупателей, а также сэкономить на цифровизации бизнеса. Чистая маржа компаний S&P 500 по итогам года приблизится по прогнозам к 13% в сравнении с 9,3% в 2020 г. и 10,9% в предкризисном 2019г".

Также аналитик инвесткомпании напоминает, что сезон отчетностей за 3К2021 пройден успешно: 81% эмитентов побили ожидания аналитиков по прибыли. Рост прибыли в 3К составил около 43% г/г и прогнозируется на уровне 22% г/г в 4К. В следующем году прибыль на акцию S&P 500, по прогнозам, повысится на 7% и на 14% по NASDAQ.

SPY - ETF на американский индекс S&P 500, который позволяет сделать ставку сразу на все секторы Америки, особенно на самые перспективные - технологии, здравоохранение и потребление. Эти топ-3 формируют 55% индекса и фонда.

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