Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции T-Mobile с прогнозной ценой $150

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции T-Mobile US Inc. с прогнозной ценой $150 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущих уровней, отмечается в обзоре банка.

"Котировки третьего по размеру выручки оператора сотовой связи в США T-Mobile снизились с исторических максимумов июля 2021г на 23%, в то время как рыночная стоимость ближайших конкурентов AT&T и Verizon уменьшилась на 18% и 9% соответственно, а индекс S&P 500 вырос на 6%. Мы считаем, что рынок недооценивает бизнес T-Mobile и перспективы, открывающиеся в связи со слиянием с оператором Sprint, а также темпы органического роста выручки в рамках амбициозной стратегии развития компании. По нашим оценкам, справедливая стоимость акций T-Mobile составляет $150 за штуку, что на 30% выше текущих уровней", - пишут эксперты инвестбанка.

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