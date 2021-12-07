Акции Intel остаются самым привлекательным выбором в секторе - Инвестбанк Синара

Акции Intel Corp. с потенциалом роста стоимости 45% являются одними из самых привлекательных в секторе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Корпорация Intel планирует к середине 2022г разместить на бирже акции своего подразделения Mobileye. Согласно источникам The Wall Street Journal, оценка Mobileye может превысить $50 млрд, при этом Intel сохранит контрольный пакет. На наш взгляд, данный шаг Intel продиктован растущим интересом инвесторов к автономным транспортным средствам. Мы считаем, что потенциальное размещение позволит раскрыть акционерную стоимость Intel", - пишут эксперты банка.

Они напоминают, что выручка Mobileye увеличилась примерно втрое с момента ее покупки Intel. В 3К21 подразделение показало рост выручки на 39% г/г до $326 млн (1,7% от общей выручки Intel), а в 2021г выручка, по нашим оценкам, достигнет $1,4 млрд.

"Мы предполагали экспоненциальный рост сегмента с развитием беспилотных автомобилей и считали, что соответствующие перспективы не оценены инвесторами в полной мере. Если оценка Mobileye в размере $50 млрд подтвердится, это позитивно отразится на оценке Intel в целом, так как стоимость Mobieye окажется на уровне 24% от общей капитализации корпорации в $207,4 млрд. Мы сохраняем без изменений оценку справедливой стоимости Intel в размере $74 на акцию и считаем акции компании с расчетным потенциалом роста стоимости в 45% одними из наиболее привлекательных в секторе", - резюмируют Вахрамеев и Фомкина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.