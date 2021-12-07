"Финам" рекомендует покупать акции Alphabet с целью $3520

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Alphabet Inc. с целью $3520 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущих уровней, говорится в материале инвесткомпаннии.

Эксперты отмечают, что широкая диверсификация бизнеса и популярность среди пользователей позволили компании в III квартале 2021г нарастить чистую прибыль в годовом выражении на 68,4% до рекордных $18,9 млрд. В свою очередь, бумаги Alphabet за последние два года взлетели на 130%, причем аналитики видят в них потенциал для дальнейшего роста.

В исследовании отмечается, что в 2022-2023гг темпы роста выручки могут замедлиться до 10-15%, однако это оправдано тем, что компания вкладывает значительные средства в новые сервисы и направления (технологии беспилотного вождения, поиск инновационных лекарств и так далее), которые могут стать новым сильным драйвером роста в будущем. Так, например, ожидается, что уже в 2022г один из таких перспективных сегментов Google Cloud достигнет безубыточности, что позволит снизить финансовую нагрузку на компанию.

Аналитики "Финама" указывают, что главным риском для Alphabet выступает продолжающееся расследование в отношении неконкурентного поведения и пренебрежения конфиденциальностью личных данных пользователей. Второй потенциальный негативный фактор -в случае замедления темпов восстановления глобальной экономики может ухудшиться динамика роста рекламных доходов компании. Впрочем, вышеописанные риски, по мнению экспертов, свойственны для большинства крупнейших технологических корпораций и в долгосрочной перспективе не способны значительно повлиять на финансовые показатели Alphabet.

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, образованная в 2015 году после реорганизации Google. Бизнес компании можно разделить на два основных сегмента: сервисы Google (поисковая система, операционная система Android, приложения Gmail, Google Maps и Google Play, сервис для просмотра видео YouTube) и Google Cloud (облачная инфраструктура, платформа для анализа данных, инструменты для совместной работы).

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