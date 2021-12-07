.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует покупать акции Alphabet с целью $3520
.
07 декабря 2021 года 17:17
"Финам" рекомендует покупать акции Alphabet с целью $3520
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Alphabet Inc. с целью $3520 за штуку, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущих уровней, говорится в материале инвесткомпаннии. Эксперты отмечают, что широкая диверсификация бизнеса и популярность среди пользователей позволили компании в III квартале 2021г нарастить чистую прибыль в годовом выражении на 68,4% до рекордных $18,9 млрд. В свою очередь, бумаги Alphabet за последние два года взлетели на 130%, причем аналитики видят в них потенциал для дальнейшего роста. В исследовании отмечается, что в 2022-2023гг темпы роста выручки могут замедлиться до 10-15%, однако это оправдано тем, что компания вкладывает значительные средства в новые сервисы и направления (технологии беспилотного вождения, поиск инновационных лекарств и так далее), которые могут стать новым сильным драйвером роста в будущем. Так, например, ожидается, что уже в 2022г один из таких перспективных сегментов Google Cloud достигнет безубыточности, что позволит снизить финансовую нагрузку на компанию. Аналитики "Финама" указывают, что главным риском для Alphabet выступает продолжающееся расследование в отношении неконкурентного поведения и пренебрежения конфиденциальностью личных данных пользователей. Второй потенциальный негативный фактор -в случае замедления темпов восстановления глобальной экономики может ухудшиться динамика роста рекламных доходов компании. Впрочем, вышеописанные риски, по мнению экспертов, свойственны для большинства крупнейших технологических корпораций и в долгосрочной перспективе не способны значительно повлиять на финансовые показатели Alphabet. Alphabet Inc. - американская технологическая компания, образованная в 2015 году после реорганизации Google. Бизнес компании можно разделить на два основных сегмента: сервисы Google (поисковая система, операционная система Android, приложения Gmail, Google Maps и Google Play, сервис для просмотра видео YouTube) и Google Cloud (облачная инфраструктура, платформа для анализа данных, инструменты для совместной работы). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ALPHABET-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
08 декабря 2021 года 11:20
Дивидендная доходность бумаг телекоммуникационного холдинга VEON по итогам 2022 года может составить около 8%, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон". "VEON на проведенном "Дне инвестора" представила четкие цели по ускорению роста и повышению прибыльности, что должно добавить ей доверия... читать дальше
.08 декабря 2021 года 11:05
Котировки акций Сбербанка начнут расти как только политические риски ослабеют, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон". Эксперты отмечают, что за ноябрь 2021г Сбербанк заработал 102 млрд руб. чистой прибыли (+30,2% г/г), чистый процентный доход вырос на 13.7% г/г до 141 млрд руб.,... читать дальше
.08 декабря 2021 года 10:47
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку перспектив акций Сбербанка, прогнозная цена остается на уровне 397 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Сбербанк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и комиссионных доходов.... читать дальше
.08 декабря 2021 года 10:34
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,55-74,5 руб./$1 и на уровне 83,0-84,5 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова. "Курс российского рубля во вторник, 7 декабря, вырос в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара... читать дальше
.08 декабря 2021 года 10:20
роятно продолжение роста доходностей гособлигаций на торгах в среду, инвесторы будут отыгрывать геополитическую неопределённость и риск сохранения высокой недельной инфляции, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в среду, по мнению экспертов инвестбанка, продолжит восстановление и... читать дальше
.08 декабря 2021 года 10:10
Котировки нефти, скорее всего, стабилизируются в среду на уровне $75 за баррель Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "После неплохого отскока накануне цены на нефть Brent стабилизируются около $75/барр. Ситуация с новым штаммом коронавируса продолжает... читать дальше
.08 декабря 2021 года 10:05
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и комментарии главы ЕЦБ: - В России выходит индекс потребительских цен за месяц и за неделю (19:00 МСК). Эта публикация может повлиять на решение ЦБ по... читать дальше
.08 декабря 2021 года 09:56
Рынок рублевых гособлигаций проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в боковом диапазоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Для рынка ОФЗ в среду складывается противоречивый фон. Из позитивных факторов отметим повышение спроса на рисковые активы на... читать дальше
.08 декабря 2021 года 09:45
Вероятно укрепление курса национальной валюты к доллару США в течение торговой сессии в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Утро среды создает благоприятный фон для укрепления рубля. Фьючерсы на глобальные фондовые рынки в основном торгуются в плюсе, фьючерсы на нефть находятся... читать дальше
.08 декабря 2021 года 09:37
Возможен умеренный рост отечественного фондового рынка на торгах в среду, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Политические риски немного ослабли, в связи с чем можно ожидать осторожного возвращения нерезидентов и продолжения умеренного роста отечественного рынка акций.... читать дальше
.08 декабря 2021 года 09:25
Укрепление курса рубля по отношению к доллару ниже уровня 73 руб./$1 в ближайшее время маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Курс рубля к доллару растет в среду утром на 0,5%, но принципиальная картина не меняется: валютная пара остается... читать дальше
.08 декабря 2021 года 09:24
Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник. Фондовые индексы государств АТР в основном демонстрируют позитивную динамику в среду. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.08 декабря 2021 года 09:14
Потенциал восстановления цены нефти марки Brent в настоящее время ограничен уровнями $76-77,5 за баррель, считают аналитики BCS Express. Рынок нефти во вторник продолжал восстанавливать утраченные на прошлой неделе позиции, констатируют эксперты. Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили еще 3% и... читать дальше
.08 декабря 2021 года 09:03
Общий взгляд на ближайшую перспективу российского рынка акций в основном нейтральный, при этом сохраняется пространство для роста в ряде "голубых фишек", говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Сейчас не наблюдается поводов для увеличения геополитического дисконта в цене... читать дальше
.08 декабря 2021 года 08:50
Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти на позитивном внешнем фоне и итогах встречи президентов РФ и США
Москва. 8 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, так и итогам состоявшихся накануне переговоров президентов России и США; сдерживать активность покупателей будут корректирующиеся вниз цены на нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.