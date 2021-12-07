Программа выкупа акций ЛУКОЙЛа на $3 млрд поддержит котировки бумаг компании - Sber CIB

Программа выкупа акций "ЛУКОЙЛа" на $3 млрд поддержит котировки бумаг компании и не отразится на дивидендах, полагают аналитики Sber CIB.

"ЛУКОЙЛ" объявил, что с 26 ноября по 3 декабря он приобрёл на рынке 0,86 млн собственных акций (включая GDR) по цене около $87 за акцию. Это уже не первая программа выкупа акций для компании. "ЛУКОЙЛ" активно выкупал собственные акции до III квартала 2019г, но после этого переключился исключительно на дивидендные выплаты. Текущая программа выкупа акций была объявлена 1 октября 2019г в объёме $3 млрд, и до конца ноября 2021г компания её не использовала. Программа действует до 30 сентября 2022г", - пишут эксперты инвестбанка.

По мнению аналитиков Sber CIB, новость о реализации программы окажет значительную поддержку акциям компании в условиях волатильного рынка. За четыре рабочих дня компания уже потратила на выкуп около $75 млн. Это довольно существенная сумма, сопоставимая с половиной среднедневного торгового оборота акций "ЛУКОЙЛа".

Как считают аналитики, программа не отразится на дивидендах. Хотя расходы на начатую программу выкупа акций будут вычтены из дивидендных выплат "ЛУКОЙЛа" со II полугодия 2021г, в целом это не повлияет на ожидаемые денежные выплаты акционерам.

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