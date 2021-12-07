Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги JD. com, Li Auto, Sartorius AG и Infineon, а также зафиксировав прибыль в акциях Inditex, Hugo Boss, Amadeus IT Group и Deutsche Telekom, сообщается в материале инвестиционной платформы.

Новый состав топ-10 глобальных акций: Li Auto, JD. com, Sartorius AG, Allianz, Total Energies, Сellnex Telecom, Richemont, Novartis, Infineon, Nordea Bank.

"Сокращаем экспозицию на ритейл и фиксируем прибыль в бумагах Inditex и Hugo Boss. Также мы исключаем из подборки бумаги Amadeus IT Group из-за вероятного сокращения авиаперелетов и акции Deutsche Telekom на фоне пандемии. Добавили в подборку бумаги JD. com и Li Auto. Обе компании имеют ограниченные регуляторные риски и могут показывать высокие темпы роста даже в условиях эпидемических ограничений. Также мы добавляем акции Sartorius AG, где видим потенциал роста на фоне долгосрочного роста спроса на вакцины, и бумаги Infineon, от которых ждём опережающей динамики на фоне роста цен на компоненты для автомобильной промышленности", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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