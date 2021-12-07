Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4530-4650 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4530-4650 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка продолжает колебаться у нижней границы восходящего канала на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI сигнализируют об ослаблении активности "медведей", хотя признаков перехвата инициативы "быками" пока нет", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они отмечают также, что рынки продолжают следить за новостями о распространении штамма COVID-19 "омикрон". Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что первые данные о свойствах этого варианта коронавируса обнадеживают. Тем не менее в некоторых американских городах ужесточают противоэпидемические меры.

Эксперты подчеркивают, что вопрос о лимите государственного долга США остается открытым. По решению Минфина эта проблема должна быть урегулирована до 15 декабря, однако некоторые эксперты полагают, что угроза дефолта откладывается до января будущего года. Демократы предлагают объединить обсуждение лимитов госдолга с ежегодным утверждением параметров расходов на оборону (NDAA). Республиканцы считают, что такой механизм регулирования потолка долга может поставить под угрозу принятие соответствующего закона. В связи с отсутствием явного прогресса в решении этой проблемы голосование по программе Build Back Better, предусматривающей финансирование в объеме $1,7 трлн, вероятно, будет перенесено на следующий год.

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