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07 декабря 2021 года 15:50

Рубль днем демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ожидании переговоров Путина и Байдена

Москва. 7 декабря. Доллар слегка повышается, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" во вторник днем; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые начнутся через несколько часов.

Курс доллара США составил 74,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,73 руб./EUR1, подешевев на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,5 копейки - до 78,58 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 декабря на 47,5 копейки, до 74,1399 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,76 копейки, до 84,7114 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании переговоров Путина и Байдена, которые начнутся в 18:00 по московскому времени и пройдут в формате видеоконференции. По словам пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова, в Кремле предполагают, что разговор будет достаточно продолжительным.

Также Песков сообщил, что в ходе переговоров будет обсуждаться тема "красных линий", которые Москва четко очертила. "Россия не собирается ни на кого нападать, но у нас есть свои озабоченности и свои "красные линии". Об этом четко говорил президент (Путин)", - напомнил Песков.

"Президент Байден уже ответил, что он не собирается признавать каких-то "красных линий", эта тема, в том числе, будет обсуждаться (в ходе предстоящих переговоров)", - отметил Песков.

Между тем, как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину.

Источники агентства утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность РФ конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Кроме того, как сообщает Bloomberg, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

Накануне CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT.

По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. "Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их проездок за границу, а возможно - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - пишет CNN.

В пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

"Рубль сегодня колеблется около 74,5 руб./$1. Давление на национальную валюту может оказать возможное намерение западных стран ввести антироссийские меры против крупнейших российских банков. Российская валюта может укрепиться и уйти под отметку 74 руб./$1 в случае, если по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена геополитическая напряженность не усилится. В случае ухудшения геополитического фактора, рубль может достигнуть 75 руб./$1. Краткосрочный ориентир по паре "доллар-рубль" - 73,5-75,0 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 83,0-84,0 руб./EUR1", - отмечает руководитель отдела управление акциями Сбер (MOEX: SBER) Управление Активами Евгений Линчик.

"Градус геополитической напряженности с подачи СМИ нарастает. Российские активы выбили из колеи сообщения о том, что Вашингтон, заручившись поддержкой своих европейских союзников, изучает возможность введения новых санкций против Москвы за "подготовку вторжения" на Украину. По предварительным данным, потенциальные ограничения могут затронуть крупнейшие российские банки с ограничением возможности конвертирования рублей в иностранные валюты. На этом фоне значимость украинского вопроса перед переговорами Путина и Байдена повысилась. Если сторонам в ходе диалога удастся обойти острые углы, российские активы, включая рубль, покажут довольно бурную позитивную реакцию в режиме "вздоха облегчения". Каких-то значимых прорывов от переговоров не ожидается, но даже предпосылок для спада напряженности между двумя державами будет достаточно для укрепления рубля. Но не исключен и медвежий сценарий, при котором доллар может с легкостью рвануть к отметке 75 рублей и выше", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть продолжают расти во вторник на сигналах о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является не столь опасным, как ожидали многие.

Данные из ЮАР, где был выявлен этот штамм, не показывают роста числа госпитализаций. Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 2,76% - до $75,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 3,37% - до $71,83 за баррель.

Тем не менее, многие страны уже ввели ограничения, в частности на полеты по ряду направлений, что, вероятно, все же ограничит спрос на авиационное топливо, хотя последствия могут быть менее серьезными, чем ожидалось ранее.

Банк России во вторник, 7 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 7,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 7,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 ноября, банки разместили 1 трлн 860 млрд рублей (при лимите 1 трлн 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 881,5 млрд рублей) также в среднем по ставке 7,46% годовых.

Банк России 7 декабря также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 996,1 млрд рублей (при лимите 1,1 трлн рублей и спросе 996,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, понизилась на 1 б.п. - до 8,52% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 4 б.п., поднявшись до 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 9,24% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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