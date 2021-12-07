BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Arrowhead Pharmaceuticals с целью $105

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Arrowhead Pharmaceuticals" с целевой ценой $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 60,8%, уровень риска - высокий, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Никита Покровский указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- Компания является одним из лидеров направления разработки лекарств на основе процесса РНК-интерференции, за открытие которого ученые Эндрю Файр и Крейг Мелло были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2006г.

- Менеджмент, принявший управление компанией в момент кризиса 2008г, проделал значительную работу, полностью переформатировав бизнес. Капитализация выросла с $50 млн, до $7,5 млрд.

- Компания разработала собственную платформу Targeted RNAi Molecule Platform (TRiMTM) для создания лекарств на основе технологии RNAi. На создание платформы ушло более 10 лет.

- В портфеле компании находится 16 препаратов на разных фазах исследований, 5 - на II фазе. Биотех не зависит от одобрения только одного ключевого лекарства (siRNA).

- 8 препаратов биотеха уже нашли поддержку со стороны Big Farma - Janssen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson), Amgen, Takeda, GlaxoSmithKline. По предварительным данным исследований, ключевые препараты биотеха превосходят аналоги у конкурентов.

- К 2025г, по оценкам аналитиков, выручка вырастет до $2 млрд (текущая $138 млн). Прибыль на акцию составит в районе $2-2,5 на акцию. Некоторые из инвестдомов предсказывают рост до $10 на акцию.

- Несмотря на значительный рост расходов на R&D в течение этого года, имеющиеся объемы наличных средств позволяют вести исследования до конца 2024г без дополнительных вливаний. В рамках соглашений с Big Farma, по мере прохождения соответствующих этапов разработки препаратов, компания будет получать промежуточные платежи. Так, только выплаты от Johnson & Johnson могут достигнуть $3,5 млрд.

- Возможность поглощения компании крупными игроками сектора, например со стороны Johnson & Johnson. Поглощение биотехов в области RNAi фармгигантами вполне может стать трендом.

- Техническая картина на месячных графиках также находится на стороне долгосрочного роста.

Отмечает эксперт BCS Express и сопутствующие риски:

- Классические риски, связанные с бумагами биотехнологический компаний: остановка испытаний, неполучение одобрения от FDA, выпуск более эффективных препаратов конкурентами и т.д.

- В случае с Arrowhead пока сохраняется риск возможности получить от FDA полное одобрение препаратов, созданных на основе Targeted RNAi Molecule Platform. Однако партнерство с крупными корпорациями обнадеживает.

- Сильная коррекция на широком рынке США.

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