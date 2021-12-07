Рубль будет торговаться в диапазоне 72,65-75,25 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль будет торговаться в диапазоне 72,65-75,25 руб./$1 до конца текущей недели, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Российский рубль во вторник с самого открытия отыгрывает часть вчерашнего падения: в моменте котировки доходили до отметки 73,9825 рублей за доллар, однако надолго закрепиться ниже уровня 74 руб./$1 валютной паре USD/RUB не удалось. Геополитическая напряженность служит основным фактором, сдерживающим укрепление российского рубля. Полагаем, что если рублю удастся закрепиться ниже уровня 73,2 руб./$1 на факторе разрядки геополитической обстановки, то укрепление может продолжиться до 72,5 руб./$1. В целом в течение недели по валютной паре USD/RUB ожидаем торговлю в рамках диапазона 72,65-75,25 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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