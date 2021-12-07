"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $258

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $258 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $186, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что быстрорастущие темпы вакцинации населения и прогресс в восстановлении воздушного сообщения поддержат спрос на новые самолеты. На их взгляд, The Boeing Company имеет отличный потенциал по восстановлению в связи с перспективой открытия границ и налаживанию логистических цепочек по всему миру. Об этом также свидетельствует активный рост спроса на грузовые самолеты и новые заказы на них у Boeing. Помимо прочего, новый вариант коронавируса "омикрон", согласно последним исследованиям, представляет меньшую опасность и является более заразным, что может помочь в вытеснении предыдущих штаммов. Такой процесс может положительно повлиять на возобновление межконтинентальных полетов, полагают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от ключевого уровня поддержки и демонстрирует разворотные тенденции. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $260. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $186 риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,62", - указывают стратеги инвесткомпании.

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