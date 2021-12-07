Инвесторам стоит обратить внимание на акции US Global Jets ETF - "ВТБ Мои Инвестиции"

Квалифицированным инвесторам стоит обратить внимание на акции US Global Jets ETF, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Фонд инвестирует в акции авиакомпаний, аэропортов и производителей самолетов. Несмотря на существенные улучшения в сфере авиаперевозок, распространение нового штамма омикрон привело к новым распродажам. Паи фонда скорректировались более чем на 25% с максимальных за год значений", - пишут эксперты.

Аналитики инвестиционной платформы указали на следующие позитивные факторы:

- Несмотря на высокий риск заражения "омикроном", пока не зафиксировано ни одного летального случая от нового штамма, а сама болезнь переносится в легкой форме.

- Финансовые отчеты за III квартал 2021г показывают, что ситуация в отрасли восстанавливается, главы крупнейших компаний из индустрии дают оптимистичные прогнозы, а также отмечают быстрое восстановление перевозок.

- Уже сейчас полностью вакцинировано больше 60% населения США и Европы, крупнейшие производители наращивают объемы бустерных вакцин и разрабатывают инновационные препараты в форме таблеток от коронавируса.

- Подтверждение эффективности существующих вакцин от нового штамма и введение обязательной вакцинации на государственном уровне будут способствовать открытию границ и снятию ограничений. Потенциал роста фонда на горизонте 12 месяцев может составить более 25%.

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