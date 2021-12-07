"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 780 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 780 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 36,5%, стоп-приказ: 550 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стабилизация цен на нефть в рублях и запуск нового проекта "Восток Ойл" благоприятно отразятся на росте доходности компании. В настоящее время рынок не учитывает перспективы нового проекта. Дополнительным драйвером роста станет запуск "Северного потока 2", что также положительно отразится на финансовых результатах эмитента", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага продолжает находиться в растущем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью 780 рублей. При покупке на 15% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 550 рублей риск на портфель составит 0,55%", - указывают аналитики.

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