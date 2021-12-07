Текущие уровни цены акций Яндекса привлекательны для покупок - BCS Express

Текущие уровни котировок акций "Яндекса" достаточно привлекательны для покупок, фундаментальный кейс компании выглядит очень уверенно, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Акции "Яндекса" с середины ноября находятся под давлением из-за сочетания различных негативных факторов, имеющих по большей части общерыночный и секторальный характер. При этом, если опасения из-за "омикрона" и эффект геополитики могут быть временными, то риски для сектора из-за перспективы ускоренного ужесточения монетарной политики ФРС могут оставаться на повестке в ближайшие недели", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Акции компаний технологического сектора оцениваются по будущим денежным потокам, которые дисконтируются в соответствии с ожидаемым уровнем процентных ставок. Возможный рост ставки ФРС в 2022 году дает повод повысить ставки дисконтирования, обращают внимание эксперты. Так как в прогнозы по IT-компаниям заложены очень амбициозные планы по будущему росту показателей, для них эффект от такой переоценки может оказаться наиболее сильным.

"При этом российские IT-компании имеют определенное преимущество перед зарубежными аналогами. Даже по текущим мультипликаторам, сравнивая с компаниями из США, акции "Яндекса" нельзя назвать дорогими. Кроме того, фундаментальный кейс компании выглядит очень уверенно. На краткосрочной дистанции распродажи в секторе могут оказать давление на "Яндекс", но на более длинном горизонте у акций есть все шансы на продолжение роста. Более того, на текущий момент сформировались достаточно привлекательные уровни для покупок, которые могут обеспечить дополнительный "апсайд" за счет сокращения перепроданности", - пишут аналитики BCS Express.

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