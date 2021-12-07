Новость о реализации программы buyback окажет значительную поддержку акциям ЛУКОЙЛа - Sber CIB

Новость о реализации программы обратного выкупа окажет значительную поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" в условиях волатильного рынка, считают аналитики Sber CIB.

"ЛУКОЙЛ" объявил, что с 26 ноября по 3 декабря он приобрёл на рынке 0,86 млн собственных акций (включая GDR) по цене около $87 за штуку. Это уже не первая программа обратного выкупа для компании. Эмитент активно выкупал собственные акции до третьего квартала 2019 года, но после переключился исключительно на дивидендные выплаты. Текущая программа выкупа акций была объявлена 1 октября 2019 года в объёме $3 млрд, и до конца ноября 2021 года компания её не использовала. Программа действует до 30 сентября 2022 года. За четыре рабочих дня компания уже потратила на выкуп около $75 млн. Это довольно существенная сумма, сопоставимая с половиной среднедневного торгового оборота акций "ЛУКОЙЛа", - отмечают эксперты.

Как считают в инвестбанке, программа не отразится на дивидендах. "Хотя расходы на начатую программу выкупа акций будут вычтены из дивидендных выплат "ЛУКОЙЛа" со второго полугодия 2021 года, в целом это не повлияет на ожидаемые денежные выплаты акционерам", - указывают аналитики.

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