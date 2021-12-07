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Главная / Мнения аналитиков / Акции Intel - вложения на долгосрочную перспективу - BCS Express
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07 декабря 2021 года 12:46
Акции Intel - вложения на долгосрочную перспективу - BCS Express
Покупка акций Intel Corp. - вложения на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова. "Динамика котировок акций Intel в последние 1,5 года зависит от новостей, которые обычно забываются после очередного слабого отчета. Все положительные ожидания долгосрочные, а этого инвесторам недостаточно. В совокупности это сделало акции Intel одними из самых недооцененных среди производителей полупроводников по коэффициенту P/E - 9,9. С технической точки зрения цене бумаг также есть куда расти. При этом от котировок акций не стоит ожидать частых и быстрых подъемов, как это было в понедельник. Мы сохраняем рекомендацию покупать бумаги Intel на долгий срок, при этом нужно быть готовым к волатильности на коротких дистанциях", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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