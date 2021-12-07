Акции Intel - вложения на долгосрочную перспективу - BCS Express

Покупка акций Intel Corp. - вложения на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"Динамика котировок акций Intel в последние 1,5 года зависит от новостей, которые обычно забываются после очередного слабого отчета. Все положительные ожидания долгосрочные, а этого инвесторам недостаточно. В совокупности это сделало акции Intel одними из самых недооцененных среди производителей полупроводников по коэффициенту P/E - 9,9. С технической точки зрения цене бумаг также есть куда расти. При этом от котировок акций не стоит ожидать частых и быстрых подъемов, как это было в понедельник. Мы сохраняем рекомендацию покупать бумаги Intel на долгий срок, при этом нужно быть готовым к волатильности на коротких дистанциях", - пишет аналитик.

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