"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с прогнозной ценой на уровне 400 рублей, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Финансовые результаты Газпрома за III квартал 2021 года по МСФО оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. По словам менеджмента, дивидендная база за январь-сентябрь 2021 года составила 1,4 трлн руб. Таким образом, по нашим подсчётам "Газпром" за 9 месяцев заработал на дивиденды 29,68 руб. При этом руководство ожидает, что IV квартал 2021 года внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года. Учитывая комментарий менеджмента, повышаем планку по дивидендам за 2021 год до 45 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 13%. Сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с целевым ориентиром 400 рублей", - указывает аналитик Дмитрий Баженов.

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