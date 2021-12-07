Рынок акций РФ утром подрос во главе с Яндексом, Сбербанк ушел в "минус" после локального роста на отчете

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры, но особого оптимизма покупателей не наблюдается из-за ожиданий вечерней онлайн встречи президентов США и России; лидируют в росте акции "Яндекса", а бумаги Сбербанка ушли в минус после локального роста на сильном отчете.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3840,55 пункта (+0,8%, на утренней сессии индекс поднимался выше 3870 пунктов), индекс РТС - 1630,97 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 74,18 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Позитивной новостью для акций "ЛУКОЙЛа" стало возобновление выкупа своих бумаг компаний (buyback) после длительного перерыва. Согласно сообщению компании, с 26 ноября по 1 декабря было выкуплено 464,95 тыс. акций (0,07% уставного капитала) и 393,441 тыс. ADR (0,06% от УК); акции приобретались по средней цене в 6528,72 руб. за штуку, ADR - по $87,38 за штуку. В последний раз компания выкупала собственные акции в рамках программы buyback в июне 2019 года.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), Сбербанка (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций остается волатильным из-за политической напряженности.

Утром во вторник наметился осторожный рост "голубых фишек", чему способствует продолжение улучшения внешнего фона. Западные инвесторы воспрянули духом на фоне публикаций медиков о том, что штамм "омикрон" хоть и является более заразным, но течение болезни происходит легче.

Отскок акций Сбербанка во вторник поддержала неплохая отчетность, однако в целом акции выглядят слабо, наглядно демонстрируя негативное отношение нерезидентов к рублевым активам. Крупные игроки вновь испугались начала военных действий на Украине и начали закладывать в котировки негативный сценарий. Западные СМИ заговорили о готовящихся жестких антироссийских санкциях при начале военных действий. Во вторник вечером должна состояться онлайн-встреча президентов Путина и Байдена, на которой будут обсуждаться вопрос Украины и, возможно, движение НАТО к границам России. Беседа пройдет в закрытом формате, но какие-то ее итоги все равно будут опубликованы.

Вместе с тем, на продолжение роста западных рынков особо закладываться не стоит, настроения сейчас меняются очень быстро. В любой момент рынок может "вспомнить" о неизбежности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Тем не менее, есть неплохая возможность сыграть на отскок рынка вверх в надежде, что Байден не захочет окончательно убивать отношения с Россией. Наиболее интересно в перспективе на отскок вверх выглядят акции Сбербанка, "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", полагает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, нервозность глобальных инвесторов, наблюдаемая с конца прошлой недели, несколько ослабла, поводом к улучшению сантимента рынков послужили комментарии главного инфекциониста США Фаучи о том, что новый "омикрон"-штамм хотя и более заразен, но приводит к более легкому течению болезни. В результате влияние распространения нового штамма COVID-19 на экономику может оказаться слабее, чем ранее ожидалось.

За счет улучшения внешнего фона и ожиданий встречи глав США-РФ индекс МосБиржи во вторник отскочил вверх и превысил 3850 пунктов.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин отмечает, что, по информации Bloomberg, США и их европейские союзники рассматривают вариант введения санкций против крупнейших российских банков и РФПИ, а также отключения страны от SWIFT в случае "нападения" РФ на Украину. Эти перспективы могут быть озвучены во время разговора между Путиным и Байденом.

В понедельник Байден провел телефонную конференцию с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии, во время которой обсуждалось скопление российских военных около границы с Украиной и "все более жесткая риторика" РФ, говорится в заявлении Белого дома. По информации Bloomberg, США могут также ввести запрет на операции с российском долгом на вторичном рынке.

Народный банк Китая сообщил о снижении обязательных резервов для большинства банков на 0,5% на следующей неделе. Это событие высвободит ликвидность объемом примерно в 1,2 трлн юаней ($188 млрд).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, турбулентность на рынке акций РФ продолжается, что подпитывается геополитическими рисками. Маркером слабости рынка является неспособность индекса РТС закрепиться выше зоны сопротивления 1700-1710 пунктов. События на вокруг Донбасса заставляют инвесторов быть острожными.

"На съезде "Единой России" билеты членства партии были вручены четырем лидерам регионов России, а также лидерам ЛНР и ДНР. Тем самым ДНР и ЛНР были поставлены в один ряд с регионами России. Если Украина начнет наступление на Донбассе, то Россия не будет смотреть безучастно на происходящее. Вероятность такого сценария 15%, но это много, если на кону большие суммы инвестиций. При негативном сценарии военного конфликта и отключении России от платежной системы SWIFT стоимость акций в долларах упадет процентов на двадцать, при этом в рублях она может и не упасть за счет ослабления российской валюты", - считает аналитик.

Переговоры в режиме телеконференции между лидерами США и России начнутся примерно в 18:00 МСК и до того, как станут известны их итоги, большинство инвесторов займет выжидательную позицию, полагает Верников.

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,9%, рост Dow Jones (+1,9%) стал максимальным с начала марта.

Инвесторы оценивают темпы распространения нового штамма COVID-19 по стране и ждут свежих данных об инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта". "Пока не похоже, что это (заражение "омикроном" - ИФ) тяжелее", - сказал он в эфире телеканала CNN. Также инфекционист добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,9%).

Оптимизм в инвесторов вселили сообщения из Южной Африки, в которой впервые обнаружили новый штамм COVID-19 "омикрон", о том, что госпитали и больницы в стране остаются незаполненными.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта".

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 22% в годовом выражении (до $325,53 млрд), аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения экспорта на 16,1%. Консенсус-прогноз, предоставленный экспертами Trading Economics, предполагал повышение на 19%.

Рост экспорта КНР продолжается уже 14 месяцев подряд. Однако темпы повышения в прошлом месяце оказались минимальными с июля, что произошло на фоне ослабления глобального спроса, укрепления юаня и повышения стоимости транспортировки. В октябре экспорт увеличился на 27,1% по сравнению с прошлым годом.

Профицит торгового баланса КНР в ноябре составил $71,72 млрд против $84,5 млрд в октябре. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $82,2 млрд.

На нефтяном рынке во вторник цены также подросли. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $74,29 за баррель (+1,7% и +4,6% накануне), январская цена WTI - $70,78 за баррель (+1,9% и +4,9% в понедельник).

Тем временем, в США 6 декабря был завершен прием заявок на участие в аукционах по продаже нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в декабре. Минэнерго не объявит итоги аукционов ранее 14 декабря, однако, по данным агентства Bloomberg, участие в них приняли, по крайней мере, две зарубежные нефтеперерабатывающие компании.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+21,5% и +16,6% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,7%), бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,7%), ПАО "СПБ Биржа" (+2,6%).

Выпуск грузовиков на мощностях "КАМАЗа" за 11 месяцев 2021 года вырос на 20,6%, до 39,658 тыс. штук, сообщила компания. В ноябре было выпущено 4,125 тыс. машкомплектов (+24,7% г/г).

Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-6,8%), ПАО "GTL" (-2,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,6%), акции OR Group (MOEX: ORUP) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 27,5 млрд рублей (из них 10,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).