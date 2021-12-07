"Велес Капитал" изменил рекомендацию для бумаг Норникеля на "держать"

Аналитики "Велес Капитала" изменили рекомендацию для бумаг ГМК "Норильский Никель" на "держать" с прогнозной ценой 20539 рублей за штуку ($27,4 за ADR).

"Норникель" выплатит рекордные дивиденды за 2021 год с доходностью 12%, однако в 2022 году выплаты окажутся гораздо ниже в результате изменения дивидендной формулы. Переход к расчету дивидендной базы на основе FCFF вместо EBITDA станет "горькой пилюлей", которая спасет компанию от роста долговой нагрузки в период реализации масштабной инвестиционной программы. В ближайшие годы свободный денежный поток "Норникеля" будет находиться под давлением из-за высокого CAPEX, в результате чего дивиденды в 2022-2023 гг. составят 1492-1580 руб. на акцию. На наш взгляд, в условиях роста процентных ставок форвардная дивидендная доходность на уровне 7-8% не является привлекательной. Ранее мы ожидали, что сохранение старой дивидендной формулы до конца 2022 года позволит "Норникелю" вернуть 4-е место в индексах MSCI Russia, однако теперь и этот драйвер вряд ли будет реализован. Также "РусАл" приостановил процесс выделения Быстринского ГОКа, что могло бы поспособствовать росту котировок бумаг "Норникеля" в 2023 году. Амбициозная инвестиционная программа приведет к падению дивидендных выплат, но при этом позволит укрупнить производство, модернизировать активы и сделать технологический процесс "Норникеля" более "зеленым" после 2025 года. В то же время позитивных изменений придется ждать несколько лет, поэтому при текущих вводных мы не видим потенциала для роста котировок бумаг компании", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Данилов.

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