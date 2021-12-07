Запуск buyback позитивен для динамики цены акций ЛУКОЙЛа - BCS Express

Возобновление программы обратного выкупа акций "ЛУКОЙЛА" позитивно для динамики котировок эмитента, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Благодаря проведению обратного выкупа создается дополнительный спрос на бумаги, что поддерживает котировки, отмечают эксперты. С 26 ноября по 1 декабря средняя доля обратного выкупа в объемах торгов акциями достигла 8%. Это высокий показатель. Так, в рамках предыдущего buyback средняя доля программы в торговых оборотах составляла примерно 4-5%.

"Причиной запуска программы, вероятно, стало сильное снижение цены акций "ЛУКОЙЛа" в совокупности с благоприятной конъюнктурой на рынке нефти. Покупки стартовали 26 ноября, когда цена обновила локальные минимумы из-за геополитического давления. Старт выкупа можно расценивать как сигнал от менеджмента о том, что по текущим ценам бумаги недооценены, - пишут аналитики инвесткомпании. - В рамках реализации предыдущей программы обратного выкупа акции "ЛУКОЙЛа" выглядели лучше отраслевого индекса нефти и газа, прибавив 13,3% против 9,2% у индекса. Если предположить, что текущий buyback продолжится, то при сохранении объемов акции должны демонстрировать динамику лучше сектора".

При этом эксперты отмечают, что обратной стороной запуска buyback является снижение дивидендов. В рамках дивидендной базы эмитент использует свободный денежный поток, который корректируется на гашение обязательств по аренде и расходы на обратный выкуп акций. За период с 26 ноября по 1 декабря компания направила на обратный выкуп ориентировочно 5,6 млрд руб., что соответствует снижению потенциальных дивидендов примерно на 8,1 руб. на акцию, указывают эксперты BCS Express. "В то же время сокращение дивидендов в пользу buyback для долгосрочных инвесторов - позитивный момент. Если выкупленные бумаги будут погашены, как по итогам предыдущего обратного выкупа, то buyback будет работать как безналоговое реинвестирование дивидендов. За счет этого его доходность для акционеров может быть выше в сравнении с дивидендами", - указывают они.

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