ПСБ рекомендует покупать акции Северстали с прогнозной ценой 1833 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 1833 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за третий квартал в 85,93 руб. на акцию. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат установлено 14 декабря. За второй квартал дивиденды составили 84,45 руб. на акцию. Дивидендная политика эмитента привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). С учетом неплохого фундаментального профиля компании, мы полагаем, что бумага сможет закрыть дивидендный "гэп" в течение нескольких месяцев", - отмечают эксперты.

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