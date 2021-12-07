Краткосрочных драйверов роста котировок бумаг "Системы" нет - "КИТ Финанс Брокер"

Драйверов для роста котировок бумаг АФК "Система" в краткосрочной перспективе в настоящее время нет, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Финансовые результаты АФК "Система" за III квартал 2021 года по МСФО оказались существенно лучше консенсус-прогноза. Эмитент показал рекордную выручку. Несмотря на это, котировки акций продолжают снижаться вслед за акциями публичных активов группы. Долгосрочно акции "Системы" смотрятся интересно, вывод непубличных активов на IPO в будущем окажет положительное влияние на котировки бумаг и переоценку компании, но краткосрочно драйверов для роста мы не видим", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

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