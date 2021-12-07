Котировки нефти могут укрепиться до $74,5/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут укрепиться до $74,5 за баррель на торгах во вторник, так как опасения, связанные с штаммом COVID-19 "омикрон", ослабевают, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Инвесторы также будут следить за отчётом по рынку нефти от Управления энергетической информации США, отмечают эксперты.

Если по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена геополитическая напряжённость не усилится, рубль может приблизиться к уровню 73 руб./$1, считают в инвестбанке.

Также, по мнению аналитиков Sber CIB, неопределённость относительно геополитики и темпов инфляции, вероятно, продолжит оказывать давление на рынок ОФЗ во вторник.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.