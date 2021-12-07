Цена нефти может закрепиться в диапазоне $70-75/барр. в ближайшее время - ПСБ

Цена нефти марки Brent может закрепиться в диапазоне $70-75 за баррель в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Как ожидалось, ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше 200-дневной средней, отыгрывая смягчение опасений относительно нового штамма коронавируса. Поскольку пока нет информации, что "омикрон" увеличивает число госпитализаций, рынки склонны считать его влияние на мировую экономику и спрос менее серьезным, чем сначала. Оптимистичные настроения пока будут поддерживать восстановление нефтяных котировок. Полагаем, что цена нефти марки Brent на этом фоне закрепится в диапазоне $70-75 за баррель", - пишет аналитик в комментарии банка.

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