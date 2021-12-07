Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут переговоры президентов РФ и США и макростатистика:

- "ММК" проведёт "День инвестора";

- Президенты России и США проведут переговоры (18:00 МСК);

- Ожидаются данные по ВВП еврозоны и торговому обороту Франции и США;

- Американский институт нефти опубликует данные по товарным запасам углеводородов.

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