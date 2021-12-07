Рынок ОФЗ сохраняет высокую привлекательность - Сбер Управление Активами

Рынок ОФЗ сохраняет высокую привлекательность, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Доходности ОФЗ находятся вблизи многолетних максимумов, повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях уже учитываются в текущих ценах гособлигаций, а в 2022 году мы ожидаем замедления инфляции", - отмечает он в комментарии.

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