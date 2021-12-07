Динамика рынка ОФЗ будет зависеть от итогов встречи президентов России и США - ПСБ

Динамика рынка рублевых гособлигаций будет зависеть от итогов запланированной встречи в режиме видеоконференции президентов России и США во вторник, 7 декабря, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Снижение геополитических рисков может вернуть доходность 10-летних ОФЗ ниже 8,5% годовых, а отсутствие прогресса в переговорах будет способствовать продолжению продаж ОФЗ, и доходность 10-летних бумаг в этом случае может уйти выше 8,6% годовых, отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

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